الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ينذر بعودة الكمامات.. قصة ظهور متحور أركتوروس الجديد

الصحة العالمية
الصحة العالمية

على مدار الساعات الماضية، انتاب القلق جميع العالم بسبب ظهور متحور "أركتوروس"، الذي يعد فيروسا منبثقا من المتغير الشهير أوميكرون، السلالة الأخطر لفيروس كورونا، ووسط تحذيرات العلماء من إمكانية العودة لارتداء الكمامة مجددا ازدادت عمليات البحث عن أعراض المتحور الجديد "أركتوروس". 

- ظهر المتحور الجديد، الذي يحمل اسم أركتوروس Arcturus، لأول مرة في الهند.

- تم الإبلاغ عنه بالفعل في أكثر من 30 دولة حتى الآن.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب بعناية متغير أركتوروس الفرعي الجديد

- وفقا للصحة العالمية فإن أعراض "اركتوروس" تتمحور حول النطاق المتعارف عليه لمتغيرات الفيروس التاجي.

- وفقا للصحة العالمية فإن أعراضه تشمل ارتفاع في درجة الحرارة، لكن أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا.

- كما أنه من ضمن اعراضه السعال الحاد واحتقان الحلق ويزيد الاحتقان بشكل ملحوظ مع مرور الوقت

- من أبرز اعراضه ايضا التهاب الملتحمة، ووجود سيلان الأنف، فضلا عن آلام الجسم والإرهاق و الصداع

من جانبها، طالبت الصحة العالمية بضرورة توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية منعا للإصابة بالفيروس الجديد، وجاء ضمن هذه التعليمات ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الشخصين، كما كانت الأوضاع في ظل انتشار فيروس كورونا، وأكدت الصحة العالمية أن الكمامة تعد وسيلة زهيدة الثمن تمنع انتقال الكثير من الأمراض من ضمنها الفيروس الجديد.

طالبت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة، خاصةً بعد السعال، كما طالبت بضرورة المحافظة على العادات الصحية كالتوازن الغذائي، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان تجنبا للإصابة بهذا الفيروس الخطير.

فيما أكد أطباء مناعة عالميون عبر موقع "health"  المعني بشؤون الصحة أن المحافظة على النظافة الشخصية يمكنها أن تحول دون انتقال العدوى بين شخص وآخر في عدة فيروسات، مشيرة إلى ضرورة استخدام المناديل وتنظيف الأسطح باستمرار.

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