الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم .. توريد 28886 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه يتم استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى  ويتم من خلال عدد 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ مشددا على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وتابع مساعد وكيل وزارة التموين: قد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم الاثنين 28886 طن و165 كجم.

القمح دسوق كفر الشيخ شون صوامع

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