الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انخفاض الذهب وسط ارتفاع الدولار وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

الذهب
الذهب

 انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وستجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ونُشرت بيانات يوم الجمعة أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي لم يتغير في مارس آذار بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في أبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمريكية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل للمرة السابعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 25.06 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1495.06 دولار.

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