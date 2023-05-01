"الدستور" داخل قصر ثقافة ببا ببني سويف بعد تجديده وتطويره (صور)

عاد قصر ثقافة ببا جنوب محافظة بني سويف إلى سابق عهده مرة أخري بعد تجديده وتطويره بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه، قالقصر مقام على مبني مساحته تزيد عن 800 متراً حيث شمل أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها بمبني القصر بعد إدراج ضمن خطة التطوير لقصور الثقافة وتم الانتهاء من تلك الأعمال وعاد القصر مرة أخري ليمارس دوره ويقدم خدماته للمواطنين ورواد القصر، ليصبح مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً حيث سيتم من خلاله عرض جميع الأفلام والعروض المسرحية بأسعار مناسبة سواء في الأعياد والمناسبات وأيام العطلات والأيام العادية، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والاهتمام الكبير بالثقافة والفنون.

وأجرت «الدستور» جولة داخل القصر والذي شمل تجديد المبني بالكامل وتغير جميع الكراسي والمقاعد وخشبة للمسرح وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات ضمن منظمة الحماية المدنية داخل المكان، ونظام للإضاءة للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية وأحدث أجهزة الصوت والضوء وغرفة متعددة الأنشطة ومحول للكهرباء بقدرة 500 ك لتغذية المبني بالكامل، حيث سيعود قصر ثقافة ببا ويمثل إضافة كبيرة للقطاع الثقافي داخل محافظة بني سويف من خلال تطبيق "سينما الشعب" ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية تحت إشراف الهيئة العامة لقصور ‏الثقافة.

وقال الدكتور أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف إنه تنفيذا لتوجيهات الدولة تم افتتاح قصر ثقافة ببا ويمارس فيه جميع الأنشطة بشكل يومي منذ الافتتاح هناك بروفات لعروض مسرحية، ونشاط لنادي الأدب والفنون التشكيلية، ويحتوي قصر الثقافة على سينما ومسرح ليتم عرض أفلام من خلال سينما الشعب للجمهور وتقديم العروض بشكل يومي في السينما والمسرح.

ووجه جمال محمود مدير القصر الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة على افتتاح قصر ثقافة ببا وعودة الصرح إلي سابق ماضية مرة أخري حيث يمارس القصر عدة أنشطة ومنها نادي أدب ببا من أشهر النوادي على مستوي الهيئة، وورش فنون تشكيلية، وقوافل ثقافية تجوب قري مركز ببا والمحافظة والالتقاء بالشباب لمحاربة الأفكار المتطرفة، وهناك عروض فنية، وشريحة نادي مسرح، وشريحة مسرحية، وعرض مسرحي.

وأكد عدد من ممثلي المسرح بفرقة ببا المسرحية عن سعادتهم بعودة قصر ثقافة ببا مرة أخري بالشكل المبهر فعقب الافتتاح تم العودة إلي العمل مرة أخري شرائح كبري وشرائح نادي مسرح ودعوة أصحاب الموهبة للعمل مع الفرقة وتنمية الموهبة لديهم موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة على عودة الصرح الكبير بعد تطويره على أحدث مستوي بكافة الإمكانيات.

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