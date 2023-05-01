الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها "احتياجات متحدي الإعاقة".. أمسيات فنية وثقافية اليوم

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يزخر اليوم الاثنين بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي.

ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء مفتوح تحت عنوان "احتياجات متحدي الإعاقة في مختلف الإعاقات".

يشارك في اللقاء كل من دكتورة نشوي خميس، اخصائي الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية ــ جامعة الإسكندرية، وسمية عبد الرازق، مدير إدارة التأهيل المهني بمديرية التضامن الاجتماعي سابقا.

وفي الرابعة عصرا، تستضيف قاعة الاحتفالات بحزب التجمع، في مقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، احتفالية مسابقة ديوان العرب، في دورتها التاسعة في أدب الطفل والقصة القصيرة.

ويشهد الاحتفال تكريم كل من الكتاب والأدباء: الكاتبة الروائية دكتورة سهير المصادفة، الشاعر دكتور حسن طلب، الكاتب محمد جبريل، والكاتب السوري إبراهيم صموئيل.

في الثامنة مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل فني موسيقي، يقام تحت عنوان “أعمال  رومانتيكية”، بقيادة المايسترو أحمد فرج.

وفي السابعة مساء، تنطلق بوكالة بهنا للثقافة السينمائية بالإسكندرية، فعاليات برنامج “أبعد من الحدود”، لعض نتاج ورشة لإنتاج الوسائط الفنية للفنان غسان سهلب.

في نفس التوقيت، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون الدستور الثقافي، والتي تقام تحت عنوان “الدراما والتاريخ”، وذلك بمقر جريدة الدستور بالدقي.

يشارك في الندوة كل من المؤرخ دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة. المؤرخ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلي للثقافة، والكاتب السيناريست محمد هشام عبيه.

يتناول اللقاء العلاقة المتشابكة بين التاريخ والدراما، وهل تشوه الأعمال الدرامية التاريخ، أم أنها تبسطه لملايين المشاهدين؟ وهل الدراما التاريخية يمكن أن تكون بديلا للتاريخ أم لا وغيرها من المحاور في هذه القضية. 

احتياجات متحدي الإعاقة مركز الحرية للإبداع أمسيات فنية وثقافية الدراما والتاريخ ديوان العرب

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