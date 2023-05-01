الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب سبائك ذهبية بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية.

كانت البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكويتية حينما استوقف جورج صفوت مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان افادا بوجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عدد من السبائك الذهبية.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من مصطفي محمد و محمد مصطفى وهشام إبراهيم مآمير الجمرك تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة وذلك لوزن وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددهم ٦ سبائك ذهبية ووزنهم 600 جرام. 

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2023 ضد الراكب الأول.

إحالة أحد الركاب إشراف ارتكاب ارة آفاد الـ اسفر احباط محاولة تهريب السبائك الذهبية السبائك الذهب

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