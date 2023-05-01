الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها ببولاق الدكرور

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات أسرية بينهما، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب الحادث، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كانت البداية عندما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية، وأنه من متعاطي المواد المخدرة. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.

4 أيام على ذمة التحقيقات اسرية ارتكاب الجريمة الارتباط التشريح

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