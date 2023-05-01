ورشة عمل لذوي الهمم للتدريب على المشغولات اليدوية بمركز التنمية الشبابية بالدقهلية

نفذ مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين ، ورشة عمل عمل لتدريب ذوى الهمم والقدرات الخاصة أعضاء الجمعية العمومية بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين علي المشغولات اليدوية والحرفية، وذلك بإشراف محمد عوض رئيس قسم الشباب، و عزيزة حمدي رئيس قسم الطلائع، بإدارة شباب السنبلاوين، و محمد محروس المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، و هناء محمود السعيد مشرفة النشاط بالمركز.

ويهدف المركز من خلال هذه الورشة التدريبية إلى دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة فى المجتمع، من خلال تدريبهم علي المشغولات اليدوية والحرفية مثل الكروشيه وأعمال الخرز والتطريز والإكسسوارات بما يتناسب مع ظروفهم وإمكانياتهم.

وجاءت هذه الورشة التدريبية لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، فى إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفي ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدمج ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والقدرات الخاصة تحقيقاً لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.

جانب من الورش