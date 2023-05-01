بسبب التقلبات الجوية.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من الأمراض الجلدية

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إننا نمر بأصعب فترة في السنة على صحة البشرة والجلد نتيجة التقلبات الجوية والأتربة وتفتح الأزهار وحبوب اللقاح التي تخرج منه وقد تسبب حساسية لبعض الناس، كما أن عدد ساعات سطوع أشعة الشمس يزيد.

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»: «علينا أن نكثر من شرب المياه بواقع 3 لترات مياه موزعة على مدار اليوم، كما يجب ان نكثر من أكل السلطة الخضراء لأن العناصر المعدنية والفيتامينات التي تتضمنها مهمة جدا لرفع نشاط الجهاز المناعي».

تجنب تعريض الجلد بشكل مباشر للشمس

وتابع أنه لكي نقي أنفسنا من الأمراض الجلدية يجب أن نتجنب تعريض الجلد بشكل مباشر للشمس، مثل ارتداء كاب على الرأس وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون لأنها تعكس الحرارة عكس الألوان الداكنة، كما يجب ألا نرتدي الملابس المصنوعة من خيوط صناعية، والنوم 8 ساعات لانه يقوي جهاز المناعة، والمشي نصف ساعة ليلا.