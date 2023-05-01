الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام الكتاتنى: الإخوان حاولت تشويه الحوار الوطنى لعدم دعوتهم له

إسلام الكتاتني خبير
إسلام الكتاتني خبير حركات الإسلام السياسي

قال إسلام الكتاتني خبير حركات الإسلام السياسي، إن الإخوان كادت أن تحول كل ماهو إيجابي في مصر لسلبي، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر السوشيال ميديا، واللجان الإلكترونية، مؤكدًا أن معركتنا معهم هي معركة وعي.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، تلقفتها هذه الجماعة وكأنها مدعوة له، ورأينا لقاءات وتصريحات لقائداتهم منهم يوسف ندى، عن استعدادهم للمشاركة بالحوار ولكن بشروط، وذلك على الرغم من عدم دعوتهم لأنهم لا يعترفون بالوطن كما أن أيديهم ملوثة بالدماء.

 

فكرة انتماء الإخوان لهذا الوطن غير موجودة

وتابع، كما أنهم لا يعترفون بثورة 30 يونيو ولا يعترفون بدستور 2014 وفكرة انتمائهم لهذا الوطن غير موجودة، مؤكدًا أنهم بعد ذلك عملوا على تشويه الحوار الوطني والتقليل منه، مشيرًا إلى أنهم اقترحوا إجراء حوار فيما بينهم.

 

وأكد أن انطلاق جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء المقبل تؤكد أن الدولة ماضية في طريقها وتحتضن كل أبناء الشعب المصري وأن أبناء 30 يونيو ماضون في طريقهم مع قيادتهم لأن الإخوان تحاول تفتيت المصريين. 

إسلام الكتاتني الإخوان الحوار الوطنى تشويه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري

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