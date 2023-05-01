الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة عامل خردة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات أن عاطلًا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

وبإجراء التحريات، تبين أن عاطلًا وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربًا. 

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إحالة عامل خردة قتل شاب تروسيكل أكتوبر النيابة الجنايات

الأكثر قراءة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حدث في سبعينات القرن الماضي

إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

٢٨ ليلا و قصيدة

اللص الشريف!!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟