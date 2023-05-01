إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

أحالت النيابة العامة عامل خردة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات أن عاطلًا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

وبإجراء التحريات، تبين أن عاطلًا وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربًا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.