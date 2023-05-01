الاثنين.. "أهمية الترجمة" في مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

تقيم لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، بحضور مقرر اللجنة الدكتور أنور مغيث، د.عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، مائدة مستديرة بعنوان "أهمية الترجمة والبحث العلمى فى العلوم الإنسانية "، وذلك في الخامسة مساء الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش المائدة المستديرة أهمية الترجمة والبحث العلمى فى العلوم الإنسانية من خلال عدد من الأساتذة الأكاديميين، والتخصصين فى الترجمة والعلوم الإنسانية، أبرزهم د.جهاد محمود عواض، أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، د. حسين محمود أستاذ اللغة الإيطالية عميد كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، د. سيد رشاد أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، د.عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، د. لبنى عبد التواب يوسف أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة، د.ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، د.محسن فرجانى أستاد اللغويات و اللغة الصينية الحديثة كلية الألسن جامعة عين شمس، د. مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن جامعة عين شمس.

على جانب آخر، أعلن المجلس الأعلى للثقافة صدور العدد الثاني والعشرين من النشرة الثقافية cumanana باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، والتي تقوم بإعدادها الإدارة العامة لشئون إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بجمهورية البيرو، وسوف تكون متاحة على الحساب الرسمي Issuu الخاص بالمنصة الإلكترونية peru in Africa المتصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الثقافي إنكاجارسيلاسو التابع لوزارة الخارجية البيرو ومن خلال الروابط الإلكترونية الخاصة بمجلة كومانانا باإسبانية والإنجليزية والفرنسية.