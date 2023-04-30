التموين: 36 مليون مواطن مستفيدون من إضافة 100 جنيه على البطاقات

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة منذ نحو 4 سنوات، موضحا أن هناك 32 سلعة تموينية توزع على بطاقات التموين.

واستطرد أن هناك 36 مليون مواطن مستفيد من الحصول على 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل، موجودين على 9 ملايين بطاقة.

وأكد أن مصر تطحن 26 ألف يوميًا لإنتاج 270 مليون رغيف يحصل عليها المواطن بالسعر المدعم، مشيراً إلى أسباب ارتفاع السلع التموينية، مرجعا ذلك إلى الزيادة عالميًا خاصة في الزيت.