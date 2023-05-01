الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 مايو 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار من الأمور التي يبحث عنها المواطنين باستمرار من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، خاصة أنه شهد ارتفاعًا منذ أكثر من شهرين وينتظر المواطنين بشغف معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير.

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه

"الدستور" ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

وصل سعر شراء الدولار اليوم نحو 30.83 جنيه، فيما سجل سعر بيع الدولار مقابل الجنيه اليوم 30.95، فيما تراجع سعر اليورو وسجل 33.98 جنيه للشراء بعد أن سجل 34.01 جنيه، وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي.

سعر الدلار  اليوم الإثنين 1 مايو 2023  داخل البنك الأهلي وبنك مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار شراء 30.75 جنيه، بينما سجل للبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار داخل البنك الأهلي اليوم الإثنين 1 مايو 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي للشراء 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

تعرف على سعر الدولار اليوم  الإثنين 1 مايو 2023 في البنوك الخاصة

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك CIB، شراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي للشراء 30.90 جنيه وللبيع  30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك QNB للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.90 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك الإسكندرية 30.85 للشراء  جنيه، وللبيع 30.90 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس للشراء 30.85 جنيه للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المصري الخليجي للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

عملات هبط سعرها يوم أمس الأحد 30 أبريل 2023

هبط سعر عدة عملات داخل البنك الأهلي يوم أمس الأحد 30 أبريل، وهي اليورو هبط بمقدار 9 و6 قروش، وسعر الكرون الدنماركي هبط قرشًا واحدًا للشراء والبيع، وسعر الين الياباني هبط 42 قرشًا، وكذلك سعر  الدينار الكويتي 14 قرشًا.

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