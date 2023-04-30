سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في نهاية التعاملات في البنوك، وفقًا لآخر تحديثات متوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 شهد استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر البيتكوين أمام الدولار

بلغت عملة البيتكوين اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي خلال نهاية التعاملات لتبلغ نحو 29,260.50 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية عدم استقرار وتذبذب في سعرها امام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم فى سوريا

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 30 أبريل 2023 في نهاية التعاملات سجل استقرارًا في سوق دمشق ليسجل نحو 8150 ليرة للشراء، و8200 ليرة للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع، وانخفض سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاحد الموافق 30 أبريل 2023 خلال التعاملات التعاملات المسائية، استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,812.45 ليرة لبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الدولار خلال الفترة الماضية.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع