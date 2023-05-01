وزير الرياضة يستقبل رئيس "الأنوكا" لبحث استضافة مصر أولمبياد 2036

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس الباسل عبد الله عضو اللجنة الأوليمبية المصرية؛ لبحث دراسة التقدم بطلب استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036.

تناول اللقاء استعراض سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية المصرية للتقدم بطلب لاستضافة لدورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036، واستعراض مدى جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة تلك البطولات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعداد مصر لتوفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لاستضافة دورة الالعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية 2036 في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح.

من جانبه، أشاد مصطفى براف بأن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية خاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التى أصبحت منارة رياضية للعالم لما تضمه من إمكانات هائلة ومنشآت تم تنفيذها وتصميمها معماريا وفقا لأعلى المعدلات والمواصفات الفنية العالمية.

وأضاف رئيس الأنوكا أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في المجال الرياضي والإنشائي والطرق وهو ما أكده توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عند زيارته لمصر، حيث أبدى إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة، كما أبدى إعجابه بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، معتبرًا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، ودورة الألعاب الأولمبية 2036 بفضل البنية الإنشائية المتميزة التي تمتلكها مصر خلال الآونة الأخيرة، مما جعلها قبلة للاتحادات الدولية لاستضافة كبرى البطولات الدولية.

وأشار إلى أننا استضفنا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة أكثر من 300 بطولة قارية وعالمية فى جميع الألعاب الرياضية، وهو ما كان له الأثر الكبير فى تحقيق أبطالنا الرياضيين المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية وتصدر التصنيف العالمي فى العديد من اللعبات الأولمبية.