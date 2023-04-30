الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس دولة الإمارات و"البرهان"

البرهان
البرهان

أجري نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان.

وأكد بن زايد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ضرورة تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصالح السودان وضمان أمنه واستقراره.

كما أعرب بن زايد خلال الاتصال عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

من جانبه، أعرب البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.

كما ناقش الطرفان خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة لتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يؤكد على دعم وحدة السودان

وفى وقت سابق من اليوم، التقى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالسفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية السودان والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

نائب رئيس دولة الإمارات مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان السودان الإمارات

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