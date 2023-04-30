باحثة بالمركز المصري: اليابان تعتبر مصر بوابة عبور لتكثيف التعاون الاقتصادي مع إفريقيا

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، زيارة اليوم إلى مصر في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وسعي القاهرة وطوكيو لتعميق مجالات العمل المشترك الذي يركز على التنمية المستدامة والتعامل الإقليمي والدولي.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة الأولى ضمن جولته الشرق أوسطية والأفريقية مما يعكس ثقل الدولة المصرية في جميع المحافل.

وفى هذا السياق، قالت نرمين سعيد كامل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التعاون بين القاهرة وطوكيو، يأتي انعكاسًا لرؤية اليابان لأهمية مصر الاستراتيجية وتثمينها لأهمية التعاون مع القاهرة في شتى المجالات خصوصًا المجالات الاقتصادية التي تقدم مصر فيها نموذجًا للاقتصاد الأخضر القائم على الطاقة المتجددة وهو ما يشكل مجال اهتمام كبير لطوكيو.

وأشار كامل في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن اليابان تعتبر مصر بوابة عبور لتكثيف التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

كامل: اليابان تنظر إلى مصر باعتبارها صمام أمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وأوضحت كامل، أن اللقاء الذي جمع الزعيمين ركز على ما تم إنجازه في مصر من إصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال لتشجيع الدول على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بما يتضمن وقف إطلاق النار في السودان والتحذير من التدخل في الشأن السوداني، وهو ما يعكس الرؤية اليابانية التي تنظر إلى مصر باعتبارها صمام أمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة لعملها الدائم والدؤوب لإقرار الأمن والسلام سواء في السودان أو عبر الوساطة في الملف الفلسطيني وهو ما يشجع على رفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والذهاب بالحوار إلى مدى أوسع خلال سبتمبر القادم من خلال عقد حوار سياسي عربي- ياباني وتحديدًا تعزيز التعاون بين القاهرة وطوكيو وعمان.

وفى وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بقصر الاتحادية.