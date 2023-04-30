إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، مساء الأحد، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الفشن أمام صوامع سدس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء اسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الفشن أمام صوامع سدس، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

اسماء المصابين في الحادث.

تبين أن المصابين في الحادث هم:"صلاح.س.أ" 40 سنة، مقيم ببا، بائع متجول، مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، و" دعاء. ع . أ" 21 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالترقوه اليسري، تقيم مدينة ببا، و"بسمة.أ.أ" 18 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و"نعمة.أ.ع" 28 سنة، مقيمة ببا، مصابة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"ربيع.ج.م" 34 سنة، مقيم هربشنت مركز ببا، سائق، مصاباً اشتباه كسر بالذراع الأيسر.