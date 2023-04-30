الأحد 30 أبريل 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يجتمع بأعضاء "تنفيذية المشروعات الذكية"

جريدة الدستور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية والتعريف بالمبادرة؛ لتشجيع أكبر عدد من المشروعات المستهدفة بالفئات الست التي تتضمنها المبادرة، والتنسيق لحصر المشروعات وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للمشروعات المشاركة وتكريم الفائزين على مستوى المحافظة بنهاية المبادرة، التي تهدف إلى وضع خريطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية وإيجاد فرص لتمويل المشروعات من خلال الجهات الدولية والمحلية المانحة.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال حفر وإنشاء ٣ آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين ٧ بمركز باريس، يرافقه السيد عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة وعدد من التنفيذين المعنيين.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق  جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة ٥٠٠ فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واستجابةً لمطالب المواطنين خلال اللقاءات الجماهيرية.

مديرية الطرق والنقل تنتهي من تمهيد وتسوية الطريق الواصل بين حي البري ومنطقة درب الطيارة بمدينة الخارجة؛ لتيسير حركة مرور المواطنين بالطريق.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ الوادي الجديد اجتماع ا مع أعضاء اللجنة للمبادرة الوطنية للمشروعات بتكثيف حملات التوعية والتعريف بالمبادرة لتشجيع أكبر عدد من المشروعات

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