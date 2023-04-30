وزير الرياضة يشيد بـ إنجازات منتخبي التنس والقوس والسهم

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى ناشئي منتخب التنس لحصولهم على كأس الدرع العام لبطولة إفريقيا للتنس تحت ١٦ سنة التى أقيمت فى الجزائر بمشاركة 19 دولة.

كما هنأ وزير الرياضة المنتخب المصري للقوس والسهم لحصوله على المركز الأول ودرع البطولة العربية الثانية عشرة التي أقيمت في تونس حيث حصدت بعثة المنتخب 27 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات لتحتل صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.