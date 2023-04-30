مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بالفوز على فولهام

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا مهمًا على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، بعد عركلة تيم ريام لـ جوليان ألفاريز.

وانبرى إيرلينج هالاند لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، مسجلًا الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، مسجلًا هدفه رقم 50 هذا الموسم بمختلف المسابقات.

واستطاع البرازيلي كارلوس فينيسيوس تسجيل هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة الخامسة عشرة من متابعة لتهئية زميله ويلسون للكرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 36، استطاع الأرجنتيني جوليان ألفاريز تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، كاد هالاند أن يسجل هدفًا آخرًا لفريقه في الدقيقة 47، عندما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لكن برناد لينو تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 52، سدد جوليان ألفاريز الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن لينو تصدى لها.

لاعبو فولهام حاولوا تعديل النتيجة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليحقق مانشستر سيتي الانتصار في مباراة الليلة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.

وتغيب كيفن دي بروين، عن قائمة فريقه مانشستر سيتي، لمواجهة فولهام، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يشعر أنه بخير، لديه إصابة ما ولم يستطع السفر معنا".

وأضاف: "موعد محدد للعودة؟ لا، لا أعرف".

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش.

خط الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند