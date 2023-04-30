الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول أيام عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣ والإجازات الرسمية

عيد الاضحي
عيد الاضحي

يبحث العديد من المواطنين عن أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٣، بالتزامن مع الانتهاء من عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣ فهو من ضمن الإجازات الرسمية في عام ٢٠٢٣.

 

الإجازات الرسمية 2023


وتكون الإجازات الرسمية كالتالي :

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٠١ عطلة عيد العمال .
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٧ وقفة عرفات .
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٨ أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر على مدار ايام ١/٣٠/٢٩/٢٨ أجازة عيد الأضحي المبارك .
يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ثورة يونيو .
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ رأس السنة الهجرية .
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ ثورة ٢٣ يوليو .
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ المولد النبوي الشريف .
يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٠/٦ ذكرى ٦ أكتوبر .

من هنا| موعد إجازة عيد العمال

موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص

طقوس عيد الأضحى 2023


ويقوم المسلمون بذبح الأضاحي في أول أيام العيد بعد صلاة العيد توزيعها على الأهل والأقارب والفقراء  والمساكين خلال أيام العيد
وسمى بعيد الأضحى نسبة إلى سيدنا إبراهيم عندما رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل فستجاب لأمر الله
حتى فدى الله سيدنا اسماعيل بكبش عظيم وأصبحت سنة لكل المسلمين القادرين ذبح الاضاحي الي يوم الدين
من رحمة الرسول لنا بعد حجة الوداع ذبح كبش له ولأهل بيته ثم ذبح كبش عن فقراء المسلمين غير القادرين إلى يوم الدين
ثواب ذبح الأضحية عن كل نقطة دماء أو عدد شعر الأضحية يسقط بها الله الذنوب عن المسلم المضحي واهل بيته لذالك يستحب ان تكون الأضحية في أجمل هيئة وصحة لأنها تتقدم بها الي الله.

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