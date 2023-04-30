أول أيام عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣ والإجازات الرسمية

يبحث العديد من المواطنين عن أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٣، بالتزامن مع الانتهاء من عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣ فهو من ضمن الإجازات الرسمية في عام ٢٠٢٣.

الإجازات الرسمية 2023



وتكون الإجازات الرسمية كالتالي :

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٠١ عطلة عيد العمال .

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٧ وقفة عرفات .

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٨ أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر على مدار ايام ١/٣٠/٢٩/٢٨ أجازة عيد الأضحي المبارك .

يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ثورة يونيو .

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ رأس السنة الهجرية .

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ ثورة ٢٣ يوليو .

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ المولد النبوي الشريف .

يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٠/٦ ذكرى ٦ أكتوبر .

طقوس عيد الأضحى 2023



ويقوم المسلمون بذبح الأضاحي في أول أيام العيد بعد صلاة العيد توزيعها على الأهل والأقارب والفقراء والمساكين خلال أيام العيد

وسمى بعيد الأضحى نسبة إلى سيدنا إبراهيم عندما رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل فستجاب لأمر الله

حتى فدى الله سيدنا اسماعيل بكبش عظيم وأصبحت سنة لكل المسلمين القادرين ذبح الاضاحي الي يوم الدين

من رحمة الرسول لنا بعد حجة الوداع ذبح كبش له ولأهل بيته ثم ذبح كبش عن فقراء المسلمين غير القادرين إلى يوم الدين

ثواب ذبح الأضحية عن كل نقطة دماء أو عدد شعر الأضحية يسقط بها الله الذنوب عن المسلم المضحي واهل بيته لذالك يستحب ان تكون الأضحية في أجمل هيئة وصحة لأنها تتقدم بها الي الله.