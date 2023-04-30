الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هنا| موعد إجازة عيد العمال

اجازة
اجازة

تعتبر العطلات الرسمية من أكثر ما يهتم به الكثير، فبمجرد قدوم موعد إجازة رسمية يزداد التساءل من المواطنين عن تاريخ عطلتها، ويعتبر عيد العمال مايشغل بال الكثير في الفترات الأخيرة، حيث يحل موعدها غدًا الإثنين.

وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد العمال 2023، إزداد البحث من قبل المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد إجازة عيد العمال، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد العمال الرسمية بعد قرار رئاسة الوزراء.

موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق عيد العمال يوم 1 من شهر مايو، والذي يحل غدًا الإثنين، ولكن تم ترحيل الإجازة ليوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث انه يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تحل في منتصف الأسبوع لنهاية الأسبوع.

وذلك تسهيلًا على المواطنين، وإعطائهم مجموعة أيام وراء بعضها حتى يستطيع الكثير الإستفادة منها سواء في السفر أو الحصول على إجازة.

ومنذ عام 2020 وتم تطبيق قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، حيث أعلنت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ذلك القرار، فيتم منح يوم الخميس عطلة رسمية بدلاً من أيام العطل الرسمية التي يتم تعليقها في منتصف الأسبوع.

تاريخ عيد الأضحى 2023 وعدد الأيام المتبقية عليه

موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص

إجازات رسمية 2023 متبقية 

-إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

-إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، وتستمر لمدة 4 أيام.

-إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو.

-إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

اجازة رسمية الفترات الأخيرة موعد عيد العمال ترحيل الإجازة شهر مايو الحصول على إجازة الخميس عطلة رسمية وقفة عيد الاضحى موعد عيد العمال 2023 موعد اجازة عيد العمال 2023

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

عريس طنطا أمام النيابة: "خربت بيتي بإيدى وهى كانت حب عمرى"

دراسة: 6% فقط من دول العالم توفر لمواطنيها احتياجاتهم من الغذاء والطاقة بطرق مستدامة

تراجع مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة