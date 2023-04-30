من هنا| موعد إجازة عيد العمال

تعتبر العطلات الرسمية من أكثر ما يهتم به الكثير، فبمجرد قدوم موعد إجازة رسمية يزداد التساءل من المواطنين عن تاريخ عطلتها، ويعتبر عيد العمال مايشغل بال الكثير في الفترات الأخيرة، حيث يحل موعدها غدًا الإثنين.

وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد العمال 2023، إزداد البحث من قبل المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد إجازة عيد العمال، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد العمال الرسمية بعد قرار رئاسة الوزراء.

موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق عيد العمال يوم 1 من شهر مايو، والذي يحل غدًا الإثنين، ولكن تم ترحيل الإجازة ليوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث انه يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تحل في منتصف الأسبوع لنهاية الأسبوع.

وذلك تسهيلًا على المواطنين، وإعطائهم مجموعة أيام وراء بعضها حتى يستطيع الكثير الإستفادة منها سواء في السفر أو الحصول على إجازة.

ومنذ عام 2020 وتم تطبيق قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، حيث أعلنت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ذلك القرار، فيتم منح يوم الخميس عطلة رسمية بدلاً من أيام العطل الرسمية التي يتم تعليقها في منتصف الأسبوع.

إجازات رسمية 2023 متبقية

-إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

-إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، وتستمر لمدة 4 أيام.

-إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو.

-إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.