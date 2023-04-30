الصحف الدولية| مصر تتصدر وجهات السياحة.. وكليوباترا بملامح مصرية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على أزمة الأفروسنتريك، ومحاولات تزييف وسرقة تاريخ مصر الفرعونية، من خلال تجسيد ممثلة سمراء البشرة لكليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية، في مسلسل وثائقي تنتجه منصة نيتفليكس الأمريكية لتثير غضب علماء المصريات والمؤرخين في كافة أنحاء العالم، فوفقا للأدباء والمؤرخين منذ مئات السنين كانت كليوباترات تتمتع ببشرة فاتحة وملامح مصرية، كما تحدثت الصحف عن تصدر مصر مرة أخرى لوجهات السفر الإفريقية لعام 2023، خصوصًا القاهرة.

تقرير كندى: مصر من أفضل 10 وجهات سياحية فى إفريقيا

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أن إفريقيا هي وجهة سفر فريدة من نوعها نظرًا للمناظر الطبيعية بها من النباتات والحيوانات، والتاريخ الغني، والعجائب الجيولوجية، والبلدان الجميلة، حيث تتمتع بعض الدول وعلى رأسها مصر بمزيج سياحي لا مثيل له.

وتابع أنه عندما يتعلق الأمر بقضاء الإجازة في إفريقيا خلال فصل الصيف، فإن التكلفة تختلف من رخيصة إلى باهظة الثمن، اعتمادًا على الوجهة والإقامة والأنشطة، ولكن ما يميز بعض الدول الإفريقية أنها تتضمن الرفاهية الفاخرة والأسعار الزهيدة، وتتوافر هذه المميزات في 10 دول إفريقية، بعضها مثالي للاستمتاع بالشواطئ الخلابة والبعض الآخر لمشاهدة الحياة البرية.. إقرأ المزيد

تقرير يوناني: الإفروسنتريك تسرق التاريخ المصري والمقدوني القديم

استنكر موقع “ardin-rixi" اليوناني ومقره أثينا، محاولات حركة الإفروسنتريك، لسرقة الهوية المصرية واعتبار أنها حضارة سوداء معتبرا ان الحركة محاولة متأخرة ومكشوفة لإحياء النزعة الأفريقية السوداء.

ووفقا للموقع، فإن حركة الافروسنتريك حاولت أكثر من مرة سرقة التاريخ والحضارة المصرية، والاستيلاء على الثقافة المصرية والتاريخ اليوناني في مصر.. إقرأ المزيد

تقرير أمريكي: الحقائق تكشف أكاذيب "نتفليكس" ومحاولة تزييف تاريخ مصر

سلط موقع "سينما بليند" الأمريكي، الضوء على الأزمة التي أثارها مسلسل "نتفليكس" والذي يدور حول أبرز إنجازات ملكات القارة الإفريقية، حيث تم تصوير الملكة المصرية في العشرات من الأعمال الفنية على مر السنوات الماضية، وفي اللوحات والمنحوتات والكتب وغيرها من الأشكال الفنية قبل ذلك بوقت طويل.

وأكد الموقع أن العلماء لم يتوصلوا للكثير من تاريخ كليوباترا، حيث يُعدّ تراثها غير معروف كما أنه موضوعًا حساسًا ومناقشًا ساخنًا بين المؤرخين، وقد وجدت سلسلة "نتفليكس" عن الملكة كليوباترا نفسها في وسط جدل فيما يتعلق بالممثلة المختارة لتصوير الملكة، وعقب رفع دعوى قضائية ضد خدمة البث المباشر وتصريحات مخرجة العمل عن سبب اختيار تمثيل ممثلة سمراء البشرة في هذا الدور.. إقرأ المزيد

بعيون المؤرخين والأعمال الفنية القديمة.. كيف كانت كليوباترا؟

كتب شكسبير وجورج برنارد شو عنها، سمي كويكب باسمهاـ عدد لا يحصى من أغاني البوب والأوبرا والإعلانات التجارية تشيد بها، تم استحضار اسمها كاختصار للجاذبية والغرابة والقوة، فمنذ سنوات طويلة وكليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية هي رمز الجمال والقوة.

وبحسب صحيفة "The Peterborough Examiner" الكندية، فإنه بالنسبة لامرأة من العصور القديمة حاصرت الخيال من جيل إلى جيل لمدة 2000 عام، من اللافت للنظر أن الموضوع الساخن اليوم في عام 2023 هو السؤال: كيف كانت تبدو كليوباترا، التي حكمت من 51 إلى 30 قبل الميلاد؟. إقرأ المزيد

"بيزنس إنسايدر": مصر ضمن قائمة أهم 10 دول أفريقية في معدلات الادخار

احتلت مصر المرتبة الخامسة في قائمة أهم 10 دول إفريقية سجلت أعلى معدلات الادخار في عام 2021، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ووفقا للقائمة وصل معدل الادخار في مصر إلى 31.09 مليار دولار أمريكي، فيما أوضحت مجلة "بيزنس إنسايدر"، أن الاقتصاد المصري يعد من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، وقد جعل موقعها الاستراتيجي لاعباً أساسياً في التجارة العالمية كما ان مدخراتها هي شهادة على قوتها الاقتصادية.. إقرأ المزيد