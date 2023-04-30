الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أستون فيلا، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022 /2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: تايلير مالاسيا - فيكتور ليندلوف - لوك شاو - ديوجو دالوت.

خط وسط الملعب: كاسميرو - كريستيان إريكسن - مارسيل سابيتزر.

في خط الهجوم: جاندون سانشو - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ترتيب مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

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