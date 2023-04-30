الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: توفير جميع الاحتياجات الإغاثية مجانًا عبر الحدود المصرية السودانية

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر السوداني وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لتوفير كل الاحتياجات الإغاثية مجانًا للمصريين وغير المصريين القادمين عبر الحدود المصرية السودانية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية من كشف وأدوية ودعم نفسي وغيرها.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عددًا من الإجراءات لا بد من اتباعها خلال عملية الإخلاء وهي:-

اجمع الوثائق والمستندات المهمة واحتفظ بها وهي:

جوازات السفر

شهادات الميلاد والزواج

رخصة القيادة

على الرغم من أنك ستحتاج إلى نسخة أصلية للمستندات ولكن من الجيد عمل نسخ رقمية والاحتفاظ بها معك على هاتفك أو على ناقل بيانات أيضًا USB

معلومات التوظيف أو الدراسة

المعلومات المالية مثل أرقام حسابات البنوك وحسابات التوفير.

إذا كنت محاصرًا في أحد الفنادق أو المكاتب أو المساكن يجب عليك إغلاق جميع البوابات/ المداخل، ثم تحصين نفسك في المبنى ابتعد عن النوافذ..

أغلق الستائر.

لا تذهب فوق الطابق الخامس.

 

معبر "أرقين" الحدودي

وأقامت الفرق مركز خدمة إغاثيًا إنسانيًا عبر معبر "أرقين" الحدودي، حيث تقدم فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم، كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

وتتابع الهلال الأحمر المصري الموقف عبر غرفة العمليات المركزية بها التي تعمل على مدار الساعة في تلقى البلاغات والاتصالات من كل الأطراف التي تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.

الاتصال التليفونى الأحمر المصري احتياجات الإغاثية الاحتياجات الاتصالات

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الرئيس السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

عريس طنطا أمام النيابة: "خربت بيتي بإيدى وهى كانت حب عمرى"

دراسة: 6% فقط من دول العالم توفر لمواطنيها احتياجاتهم من الغذاء والطاقة بطرق مستدامة

الرئيس السيسى يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة