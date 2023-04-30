الهلال الأحمر: توفير جميع الاحتياجات الإغاثية مجانًا عبر الحدود المصرية السودانية

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر السوداني وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لتوفير كل الاحتياجات الإغاثية مجانًا للمصريين وغير المصريين القادمين عبر الحدود المصرية السودانية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية من كشف وأدوية ودعم نفسي وغيرها.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عددًا من الإجراءات لا بد من اتباعها خلال عملية الإخلاء وهي:-

اجمع الوثائق والمستندات المهمة واحتفظ بها وهي:

جوازات السفر

شهادات الميلاد والزواج

رخصة القيادة

على الرغم من أنك ستحتاج إلى نسخة أصلية للمستندات ولكن من الجيد عمل نسخ رقمية والاحتفاظ بها معك على هاتفك أو على ناقل بيانات أيضًا USB

معلومات التوظيف أو الدراسة

المعلومات المالية مثل أرقام حسابات البنوك وحسابات التوفير.

إذا كنت محاصرًا في أحد الفنادق أو المكاتب أو المساكن يجب عليك إغلاق جميع البوابات/ المداخل، ثم تحصين نفسك في المبنى ابتعد عن النوافذ..

أغلق الستائر.

لا تذهب فوق الطابق الخامس.

معبر "أرقين" الحدودي

وأقامت الفرق مركز خدمة إغاثيًا إنسانيًا عبر معبر "أرقين" الحدودي، حيث تقدم فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم، كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

وتتابع الهلال الأحمر المصري الموقف عبر غرفة العمليات المركزية بها التي تعمل على مدار الساعة في تلقى البلاغات والاتصالات من كل الأطراف التي تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.