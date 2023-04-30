الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 118 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيليّ وزارتي الزراعة والتموين بمتابعة سير عملية حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، لافتًا إلى أهمية التأكد من كل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.

من جهتها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٢٠١ طن و٩٦٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ١١٨٣٥٦طنًا و١٠٤ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدانًا منها حوالي ٣٧٧١١ فدان مزروعة على مصاطب و٥٧٦٤٩ فدانًا مزروعة بالتسطير، مشيرًا إلى تسابق مراكز ومدن المحافظة في حصاد الأقماح  المحلية.

وجاءت بالترتيب كالآتي: "مركز فاقوس بكمية حصاد بلغت ١٨١٠٠ فدان، ومركز الحسينية بكمية حصاد بلغت ١٤٧٠٠ فدان، و مركز كفر صقر بكمية حصاد بلغت ١١٩٠٠ فدان، ومركز صان الحجر بكمية حصاد بلغت ٩٨٠٠ فدان، ومركز أبو حماد بكمية حصاد بلغت ٨٩٣٨ فدانًا، ومركز ديرب نجم بكمية حصاد بلغت ٨٥٠٠ فدان، ومركز منيا القمح بكمية حصاد بلغت ٧٠٠٠ فدان".

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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