وزير التموين يكشف مصير كارت الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية

كشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصير مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، الذي أعلن عنه في وقت سابق لبيع الخبز البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموضوع ما زال قائما، وكان هناك بعض الإجراءات التقنية لتأمين الشبكات المالية، وتم الانتهاء منها وجار اتخاذ خطوات نحو التطبيق.

وأوضح وزير التموين، في تصريحات سابقة، أنه تم تأجيل مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقة التموينية، لحين لتوفير أكبر قدر من التأمين للشبكة المالية.