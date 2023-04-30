الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يكشف مصير كارت الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية

الخبز
الخبز

كشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصير مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، الذي أعلن عنه في وقت سابق لبيع الخبز البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموضوع ما زال قائما، وكان هناك بعض الإجراءات التقنية لتأمين الشبكات المالية، وتم الانتهاء منها وجار اتخاذ خطوات نحو التطبيق.

وأوضح وزير التموين، في تصريحات سابقة، أنه تم تأجيل مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقة التموينية، لحين لتوفير أكبر قدر من التأمين للشبكة المالية.

البطاقة التموينية البطاقات التموينية البطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الخبز البلدي المدعم التجارة الداخلية البطاقات التمويني بطاقة التموين بطاقات التموينية بطاقات التموين

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

عريس طنطا أمام النيابة: "خربت بيتي بإيدى وهى كانت حب عمرى"

دراسة: 6% فقط من دول العالم توفر لمواطنيها احتياجاتهم من الغذاء والطاقة بطرق مستدامة

الرئيس السيسى يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة