الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يعرب عن التقدير البالغ لإسهامات اليابان فى دعم مسار التنمية بمصر

الرئيس السيسي و
الرئيس السيسي و فوميو كيشيدا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر.

وقال: "إن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مصر تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين، والبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي".

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان، الذي يقوم بجولة تشمل عددًا من الدول القارة الإفريقية، قبل استضافة مدينة "هيروشيما" اليابانية قمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية.
ورحب الرئيس السيسى، في مستهل كلمته، برئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له، في أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى مصر منذ توليه المسئولية في بلاده.

ونوه الرئيس السيسي بدعم اليابان مصر في العديد من المشروعات، خاصة "المتحف المصرى الكبير"، الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، معربًا عن تطلعه لتواجد رئيس الوزراء الياباني خلال حفل افتتاحه، وكذا مشروع المدارس المصرية اليابانية، الذى رأى النور في سبتمبر 2018، ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى "توكاتسو" فى المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، ومشروع "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" ببرج العرب، الذي يعد نموذجًا ناجحًا، للتعاون الثلاثى بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.

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