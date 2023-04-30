«ماركا» تكشف موقف ريال مدريد من عودة زيدان

لا يزال الحديث مستمرًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل 2023-2024.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى احتمالية عودة زيدان إلى تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل خلفًا لنظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

موقف ريال مدريد من عودة زيدان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يثق في قدرات أنشيلوتي، رغم تذبذب النتائج هذا الموسم.

ويعاني فريق ريال مدريد من تذبذب النتائج في الموسم الحالي 2022-2023، حيث خسر أمام جيرونا بنتيجة 2-4، قبل أن يفوز على ألميريا بنتيجة 4-2.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى الصداقة القوية التي تجمع بين بيريز وأنشيلوتي، الأمر الذي يمنح الأخير فرصة البقاء في منصبه حتى انتهاء عقده على الأقل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رفقة ريال مدريد في يونيو 2024.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد لا تخطط للتعاقد مجددًا مع زيدان بعد رحيله قبل عامين، وهو ما يفتح الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ونوّهت الصحيفة، أن يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع زيدان، في ظل معاناة الناديين هذا الموسم.