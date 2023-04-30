الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موفد "إكسترا نيوز": وصول عشرات السائقين المصريين من السودان لمعبر أرقين

معبر أرقين
معبر أرقين

استعرض موفد فضائية "إكسترا نيوز" هشام عبد التواب، من معبر أرقين، لقطات ترصد  تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان.

 

وقال مراسل الفضائية، إن معبر أرقين يشهد هدوء في الحركة منذ صباح اليوم الأحد، بعد مغادرة معظم الحافلات من الجانب المصري المعبر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة للقادمين للمعبر أغلبهم من الجنسية السودانية.

 

وأضاف مراسل الفضائية، أن المعبر يشهد تدفق وفود من الجنسية السودانية يصل عددهم إلى حوالي 14 ألف مواطن سوداني، و2000 مواطن من 50 جنسيات مختلفة والمجموع من غير المصريين 16 ألف مواطن، وأيضاً جاء من 6 منظمات إقليمية ودولية.

 

وتابع المراسل، أن المعبر شهد وصول عدد من السائقين الذين كانوا قد ذهبوا إلى السودان لنقل بضائع تتضمن مواد للبناء والأسمدة وغيرها ضمن الخط البري ما بين مصر والسودان،  وكانوا قد ذهبوا قبل اندلاع الاشتباكات وتصاعد وتيرة الأحداث وقد عادوا وعددهم يصل إلى العشرات المواطنين. 

2000 مواطن استقبال المصريين الاشتباكات الجانب المصري الإجراءات الخاصة القادمين من السودان المصريين القادمين من السودان جنسيات مختلفة قادمين من السودان

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سقوط هارب من 19 سنة سجنًا وغرامة 5 ملايين جنيه بعين شمس

حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. والجدول المعتمد

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري

"طفولة مطروح" تشارك فى مؤتمر الطفل العربى وتغيرات المناخ بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوي منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة