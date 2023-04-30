موفد "إكسترا نيوز": وصول عشرات السائقين المصريين من السودان لمعبر أرقين

استعرض موفد فضائية "إكسترا نيوز" هشام عبد التواب، من معبر أرقين، لقطات ترصد تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان.

وقال مراسل الفضائية، إن معبر أرقين يشهد هدوء في الحركة منذ صباح اليوم الأحد، بعد مغادرة معظم الحافلات من الجانب المصري المعبر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة للقادمين للمعبر أغلبهم من الجنسية السودانية.

وأضاف مراسل الفضائية، أن المعبر يشهد تدفق وفود من الجنسية السودانية يصل عددهم إلى حوالي 14 ألف مواطن سوداني، و2000 مواطن من 50 جنسيات مختلفة والمجموع من غير المصريين 16 ألف مواطن، وأيضاً جاء من 6 منظمات إقليمية ودولية.

وتابع المراسل، أن المعبر شهد وصول عدد من السائقين الذين كانوا قد ذهبوا إلى السودان لنقل بضائع تتضمن مواد للبناء والأسمدة وغيرها ضمن الخط البري ما بين مصر والسودان، وكانوا قد ذهبوا قبل اندلاع الاشتباكات وتصاعد وتيرة الأحداث وقد عادوا وعددهم يصل إلى العشرات المواطنين.