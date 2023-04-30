الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": انتشار قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية في الخرطوم

انتشار قوات الاحتياطي
انتشار قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية

علق محمد عثمان الرضي، باحث سياسي، عن انتشار قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية في العاصمة الخرطوم منذ أمس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن انتشار عدد كبير من القوات الشرطية يعطي دلاله علي  الحسم العسكري والسلام والهدوء النسبي في شوارع الخرطوم، متابعا أن المواطنيين استقبلوا انتشار قوات الاحتياطي المركزي بالفرحة حيث شعروا ان القوات ستسهم بشكل كبير جدا في حفظ الأمن والاستقرار مرة أخري إلى البلاد.

وأشار إلى أن هناك حالات من النهب والسرقة في الخرطوم خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيا الدعم السريع، منوها إلى أنه بعد قيام الجيش بتنظيف وتنشيط المناطق التي بها بؤر للحروب والقتال تدخلت قوات الشرطة.

الخرطوم قوات الاحتياطي المركزي

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