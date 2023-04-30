الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل بحروق إثر تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بحروق متعددة فى أنحاء الجسم إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع بقرية أمين باشا نطاق مركز فاقوس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول "هيثم. ج"، 13 سنة، مقيم أمين باشا نطاق مركز فاقوس، مصابًا بحروق بنسبة 50% بأنحاء الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتحويله إلى عناية مركز حروق ههيا.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات.

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