الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجان وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تبدأ فى تنفيذ تعديلات الأسئلة

وزير التعليم
وزير التعليم

يستعد أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات، لوضع مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة، بعد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) في الورقة الامتحانية للثانوية العامة.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فور الانتهاء من وضع مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة، سيتم إعلانها للطلاب في بيان رسمي، قبل الامتحان بوقت كافٍ.

كما تستعد وزارة التربية والتعليم لتجهيز بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة لتوزيعها على الطلاب منتصف شهر مايو المقبل.

وكلف الدكتور رضا حجازي، لجنة من الوزارة لمتابعة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وفقًا لتعليمات الوزير، على أن تكون الأسئلة محددة وواضحة، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراعاة عدد الخطوات فى الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة، وتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة، مع وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب.

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