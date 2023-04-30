الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين بصحراوى الإسكندرية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 3 مواطنين بسبب حادث تصادم سيارتي ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم ملاكي ق إسكندرية الصحراوى المستشفى الإجراءات القانونية اللازمة

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