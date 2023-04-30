الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. 

نصت البرقية على: “الرئيس عبد الفتاح السيسـي رئيس جمهورية مصر العربية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن مواطني  محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية و الشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال”. 

كما نصت البرقية على: “سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين و مؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”. 

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و حسن شحاته وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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