الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كشفت الهيئة العام للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، معلنة استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق منها السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ونشاط رياح أحيانا هناك.

درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة، اليوم الأحد: كالتالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.