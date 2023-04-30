الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض فيلمًا تسجيليًا عن جهود مبادرة "ابدأ"

ابدأ
ابدأ

عرضت قناة"إكسترا نيوز" فيلمًا تسجيليًا عن جهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وبدأ الفيلم بكلمة د. مهندس محمد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية الحديثة، عن نجاح مشروعه بفضل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بعد التفكير في تحويله إلى نشاط آخر، ولكن بعد البحث والعثور علي المبادرة تم إكمال المشروع لما هو عليه الآن.

وتحدث المهندس محمد عصام، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن أحد المصانع يسمي "فيوتك" والذي يوفر في الواردات المصرية ما يقرب من 20 مليون دولار، مضيفًا أن المصنع من المصانع التي توصلت مع مبادرة "ابدأ" من خلال موقع الإنترنت، وتحرك فريق دعم الصناعة والوقوف على التحديات التي تواجه المصنع والبدء في حل تلك المشكلات، كما يعمل على توفير 240 فرصة عمل، وتأهيل الفجوة الاستيرادية، فيما يتم تصدير 10 ملايين دولار في أول عام له، وتوطين صناعات حديثة.

فيما أذاع الفيلم مصانع وشركات المشاركة في المبادرة التي استطاعت النجاح والوصول إلى الأهداف المنشودة سواء كان على المستوى المصانع أو الشركات، كما تعمل المبادرة علي تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول، وعن أهم أهداف المبادرة:-

  • تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة.
  • تقليل الفجوة الاستيرادية.
  • تأهيل العمالة المصرية.
  • تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.
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