الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لطفى: نفذنا تعليمات الجهاز الفنى أمام الرجاء.. وهدفنا ‏التتويج بالبطولة

علي لطفي
علي لطفي

قال علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في ‏مشواره بدوري أبطال إفريقيا، واستطاع أن يحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن ‏جدارة على حساب فريق الرجاء المغربي، الذي قدم مستويات قوية في البطولة، ويعد أحد أهم ‏الفرق في قارة إفريقيا، مشددًا على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز بدوري الأبطال في ‏نسخته الحالية.‏

 

وأضاف لطفي: مباراة العودة بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ‏كانت صعبة بكل تأكيد، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وتنفيذ كافة التعليمات الفنية ساهما في ‏خروج الفريق بتعادل ثمين حسم به التأهل إلى نصف النهائي.‏

 

وأكد حارس الأهلي أن الفريق دخل في مراحل الحسم ببطولة إفريقيا، وأن المواجهة المقبلة ‏أمام الترجي التونسي في نصف النهائي تحتاج إلى تركيز مضاعف، وسيتم التحضير لها بشكل ‏جيد.‏

 

وأشار لطفي إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي قبل نهائي الشوط الأول جاءت في توقيت صعب، وأنه دائما ما يكون هناك تواصل بينه وبين محمد الشناوي في ‏ضربات الجزاء والتي يتم التحضير لها قبل كل مباراة. ‏

 

وشدد حارس الأهلي على أن أي حارس يشارك يلقى الدعم من الجميع لتقديم أقصى ما لديه، وأن ‏الهدف الأساسي هو مواصلة حصد البطولات وإسعاد الجماهير التي دائما تقف خلف الفريق.‏

 

واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سوف يبدأ التحضير لمباراة السوبر ‏المحلي والتي يسعى إلى التتويج بها، لإضافة بطولة جديدة إلى النادي وللجيل الحالي من ‏اللاعبين.‏

علي لطفي الاهلى الرجاء البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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