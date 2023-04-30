الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر إبراهيم: لعبنا بروح عالية أمام الرجاء

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أبدى ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي، قائلًا إن التوفيق كان حليفًا للأهلي لأن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا ولعبوا بروح عالية وكان لديهم تركيز كبير.

وأكد مدافع الأهلي، أن الفريق درس نقاط قوة وضعف الرجاء خلال المحاضرات الفنية التي عقدها المدير الفني مارسيل كولر، ونجح في حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي بشكل مستحق.

وقال ياسر إبراهيم: "المباراة كانت صعبة للغاية، وكنت أعلم أن الفريق المغربي سيشكل ضغطًا كبيرًا علينا في خط الدفاع لأنهم كانوا يريدون التسجيل ولكن كنا في حالة تركيز كبير وخلفنا محمد الشناوي لكي نحافظ على نظافة شباكنا.. أغلقنا ملف المباراة وسنستعد بقوة لمواجهة السوبر أمام الزمالك لأننا نأخذ كل مباراة على حدة".

وطمأن ياسر إبراهيم جماهير الأهلي على إصابته، مشيرًا إلى أنها جزع بسيط في القدم وسيتابع حالته الصحية مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بعد العودة للقاهرة.

ياسر ابراهيم الاهلى الرجاء البيضاوى دورى ابطال افريقيا

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