الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راندا عبد السلام: سعيدة بمشاركتى فى سباق الهجن بالعريش

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أعربت الفنانة راندا عبد السلام، عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية مسابقة الهجن وحفلة الكينج محمد منير في العريش، وتقدمت بالشكر لرجال الجيش وأهالي العريش، وأيضًا مجلس القبائل العربية والمصرية.

وكتبت "راندا"، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيدة وفرحانة بمشاركتي في فعاليات سباق الهجن في العريش بلدنا الحلوة أرض الفيروز حتة من الجنة، فرحانة وبتفرح معانا، هي وأهلها في أمن وآمان  مع الكينج محمد منير.. وشكرًا لكل القائمين علي الفعاليات والتنظيم حقيقي كل الحب ليكم".

وكان قد أقيم مهرجان سباق الهجن بالعريش بمحافظة شمال سيناء، على مدار يومي 26 و27 أبريل بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنية والإعلامية وتحت إشراف مجلس القبائل والعائلات المصرية.

أهالي العريش الفنانة راندا عبد السلام الكينج محمد منير ذكرى تحرير سيناء سباق الهجن شمال سيناء مجلس القبائل والعائلات المصرية

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