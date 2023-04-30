راندا عبد السلام: سعيدة بمشاركتى فى سباق الهجن بالعريش

أعربت الفنانة راندا عبد السلام، عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية مسابقة الهجن وحفلة الكينج محمد منير في العريش، وتقدمت بالشكر لرجال الجيش وأهالي العريش، وأيضًا مجلس القبائل العربية والمصرية.

وكتبت "راندا"، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيدة وفرحانة بمشاركتي في فعاليات سباق الهجن في العريش بلدنا الحلوة أرض الفيروز حتة من الجنة، فرحانة وبتفرح معانا، هي وأهلها في أمن وآمان مع الكينج محمد منير.. وشكرًا لكل القائمين علي الفعاليات والتنظيم حقيقي كل الحب ليكم".

وكان قد أقيم مهرجان سباق الهجن بالعريش بمحافظة شمال سيناء، على مدار يومي 26 و27 أبريل بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنية والإعلامية وتحت إشراف مجلس القبائل والعائلات المصرية.