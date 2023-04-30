الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى القليوبى يكشف سبب القلق الروسى من الهجوم المرتقب من أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال رامي القليوبي، أستاذ في كلية الاستشراق، إن روسيا قلقة من الهجوم المرتقب من أوكرانيا، لاسيما أنه من الممكن أن يكون في جزيرة القرم مما يعني أن أوكرانيا تقصد ضربًا لوجستيًا للقوات الروسية تمهيدًا للتقدم العسكري.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوات العسكرية الروسية وضعت مختلف العقبات أمام تقدم الدبابات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن روسيا خلال الفترة الماضية لم تكن تشن أي هجوم وتشير التقارير أنها كانت تتأهب للهجوم المرتقب من أوكرانيا.

 

سبب الغضب الروسي من استيلاء بولندا على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو

وعن سبب الغضب الروسي من استيلاء بولندا على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو، قال إنه  منعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت بولندا منطقة للنفوذ السوفيتي مباشرة عن طريق زرع القيادة الشيكلية الاستشراقية ولكن بعد سنوات شهدت بولندا مظاهرات ضد الحكم الشيوعي وانتهى في السبعينات وبعد مفاوضات سقط بطريقة سلمية ومنذ ذلك الوقت ابتعدت بولندا عن روسيا وتقربت من الغرب.

 

وأشار إلى أن القانون الدولي يحمي المنشآت التابعة لسفارات الدول، وأن ما حدث يعد انتهاكًا للقانون الدولي بمصادرة المدرسة. 

رامي القليوبي قلق الهجوم المرتقب أوكرانيا جزيرة القرم

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