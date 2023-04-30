الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: الاقتصاد السودانى يتحمل الحرب الدائرة ولا تأثير لها على الإنتاج

حرب السودان
حرب السودان

قال المحلل السياسي عادل عبدالعزيز، إن صندوق النقد الدولي، كان يتوقع نمو إيجابي للاقتصاد السوداني خلال عام 2023، ولكن بهذه التطورات ربما يكون التطورات سالبة، مؤكدًا أن الجيش السوداني الآن يقوم بعملية كبيرة من المؤكد أنها ستقضي على التمرد وسيعاود الاقتصاد السوداني للعمل من جديد. 

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني الآن يبسط سلطته على كل القطر والمعارك فقط بمناطق الخرطوم، و الخرطوم بحري، وأم درمان، وباقي السودان بها معارك قبلية ذات طابع آخر، والجيش استطاع ان يدمر القوى الداعمة للدعم السريع.

وأشار إلى أن هناك قوات مشاه تدخل للخرطوم لإزالة لخلايا المنتشرة وسط المواطنين، مؤكدًا أن  الاقتصاد السوداني يتحمل الحرب الدائرة الآن؛ لأن الحرب لا علاقة له بمناطق الإنتاج الضخمة وجميع الولايات الأخرى أمنة وبها إنتاج ضخم جدًا.

وأوضح أن ما يحدث في السودان الآن حرب مدبرة من جهات تريد استغلال الوضع بالسودان لاستغلال الموارد الطبيعية به من معادن وخبرة في الزراعة، خاصة بعد تصريح  منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن أستراليا وكندا والسودان يمكنها تلبية احتياجات العالم من الأغذية.

محلل السياسي الاقتصاد السوداني بمناطق الانتاج الجيش السوداني صندوق النقد الدولي

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