الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. ماذا يحدث لو تغيب الطالب عن امتحانات الصف الثالث الثانوى؟

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2023، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، عن ضوابط امتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية.

ونوضح ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم في آخر اجتماع لها برئاسة الدكتور رضا حجازي.

 

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ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

- لا يسمح لطالب الثانوية العامة الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين، بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذ لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا لأداء الامتحان.

 

- يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.

 

- يتم احتساب للطالب الثانوية العامة الذى سيؤدى امتحان الدور الثانى فى المادة الذى تغيب أو رسب فيها، الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفا.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 

 

يبلغ توزيع درجات الثانوية العامة 2023 الإجمالي 410 درجات للشعبتين العلمي والأدبي موزعة كالتالي:

 

- اللغة العربية، تكون مادة درجات اللغة العربية 80 درجة، بينما درجة النجاح هي 40 درجة.

 

- اللغة الأجنبية الأولى، تكون درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة.

 

- اللغة الأجنبية الثانية، تكون درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، بينما درجة النجاح هي 20 درجة.

 

- التاريخ، تكون درجات مادة التاريخ 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الجغرافيا، تكون درجات مادة الجغرافيا 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الفلسفة والمنطق، تكون درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- علم النفس والاجتماع، تكون درجات مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الكيمياء، تكون درجات مادة الكيمياء 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الفيزياء، تكون درجات مادة الفيزياء 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الأحياء، تكون درجات مادة الأحياء 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الجيولوجيا، تكون درجات مادة الجيولوجيا 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة.

 

- الهندسة الفرعية، تكون درجات مادة الهندسة الفرعية 30 درجة، بينما درجة النجاح هي 15 درجة.

 

- التفاضل والتكامل، تكون درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، بينما درجة النجاح هي 15 درجة.

 

- الاستاتيكا، تكون درجات مادة استاتيكا 30 درجة، بينما درجة النجاح هي 15 درجة.

 

- الديناميكا، تكون درجات مادة ديناميكا 30 درجة، بينما درجة النجاح هي 15 درجة.

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