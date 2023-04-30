الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين": حجم الذهب المتداول فى مصر لا يقل عن 150 طنا

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن القفزات الشديدة التي حدثت في سوق الذهب الفترة الأخيرة حدثت بسبب وجود فجوة ما بين العرض والطلب، ولذلك كان هناك اقتراحًا بالسماح للمواطنين بالدخول بالذهب بدون رفع رسوم، وهذا من شأنه أن يساهم في ضبط السوق.

 وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هذا الاقتراح كان حكيمًا، وتطبيقه يساهم بقوة في استقرار السوق، ويعتبر مفتاحًا لحل الأزمة الاقتصادية؛ لأن توفير الذهب بصورة كبيرة، من شأنه أن يُساهم بصورة كبيرة في توفير العملة الصعبة.

 وأضاف أن حجم مشغولات مصلحة الذهب التي تداول في مصر يُقدر بـ70 طن، ويتم تداول كمية مماثلة من الذهب القديم أي أن حجم الذهب المتداول في مصر لا يقل عن 150 طن.

وأشار إلى أن الـ10 طن ذهب تساوي 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الذهب مرتبط بصورة كبيرة بالدولار، وتوفير الذهب يدعم بقوة الاقتصاد القومي، وأن التوقعات تشير إلى دخول مصر ما لا يقل عن 30 طن عند السماح للمصريين في الخارج بإدخال الذهب بدون رسوم.

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