السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. الرجاء يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول.. واستبسال أهلاوى

الاهلي والرجاء
الاهلي والرجاء

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الفريق المغربي استهل المباراة بقوة وبضغط بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

وحصل الرجاء على ركلة حرة في الدقيقة 5 مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ على بيرسي تاو.

نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من نوفل الزرهوني ارتطمت بالحائط البشري ثم أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الفريق المغربي استمر في الضغط عن طريق نوفل الزرهوني وحمزة خابا من الطرفين لكن بدون أي خطورة.

في الدقيقة 12 تسديدة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين ارتطمت بدفاعات الرجاء ومرت دون خطورة.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

 

الاهلى الرجاء البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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