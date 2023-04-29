جدول أعمال مكثف للجنة الصحة بمجلس النواب غدًا

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة بمبنى المجمع طلبات الإحاطة المقدمة من جميانة لويس يوسف، وأميرة أبو شقة، محمود أبو الخير، وكريم بدر حلمي، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بخصوص المستحضرات الطبية التكميلية والذى يتعارض مع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن التأخر في تنفيذ وإنهاء مشروع تطوير مستشفى بني عبيد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمة من النائب أشرف الشبراوي، بشأن عدم صلاحية جميع مصاعد المستشفيات الحكومية في محافظة الدقهلية، والإهمال في مستشفى بني عبيد التخصصي.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصرالله، بشأن تطوير مستشفى الحميات وإنشاء قسم عناية مركزة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء وحدة أورام بمستشفى المنزلة العام لتلقى علاج الأورام بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن اهمال مديرية الشئون الصحية الصحة بالدقهلية في تشغيل مستشفى شبراهور المركزي وعدم إمداده بالأطباء ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وانبعاث أدخنة من المحرقة المتهالكة.

كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن: التأخر في استكمال مستشفى المقاطعة المركزي – محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن ضم مستشفى المنزلة العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمة من النائب فايق الزكي المغازي، بشأن: عدم البدء في تنفيذ إجراءات احلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أبو شريف التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية،وعدم البدء في تنفيذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية شرقية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن المير، بشأن إحلال وتجديد مستشفى مدينة محل الدمنة محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تهالك وعدم استغلال مبني مستشفى برمبال القديمة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،وعجز الأطباء بمستشفى الكردي المركزي بمحافظة الدقهلية.