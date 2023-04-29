الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الفيوم" تنظم اجتماعا لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة

صحة الفيوم تنظم اجتماع
صحة الفيوم تنظم اجتماع لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الاسر

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بقيادة غادة هلال مدير الإدارة، اجتماعاً لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.


حضر الاجتماع الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجى، والدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية، ومديرى الإدارات الصحية، و45 من مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات، ومشرفة الرائدات بالمديرية، ومشرفات الرائدات بالإدارات الصحية، ومشرفات تمريض تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، و مسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، ومشرفات نوادى المرأة.

 


وأوصى الاجتماع الذى عقد بقاعة دكتور محسن فتيح بالمديرية بالآتي: تكثيف الجهود وزيادة أعداد العيادات المتنقلة لخدمة القرى الأكثر احتياجا نظرا للكثافة السكانية،  وتدريب الأطباء الجدد على خدمات تنظيم الأسرة، والاستعانة بأطباء النساء لدعم هذه الجهود، وزيادة عدد الطبيب الزائر للتغطية القصوى لخدمات تنظيم الأسرة.


 

FB_IMG_1682795501786
FB_IMG_1682795501786
صحة الفيوم تنظم اجتماع لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الاسرة

الأكثر قراءة

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

"الأعلى للآثار" يكشف سبب ارتفاع أسعار تذاكر دخول بعض المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب

أعمال شغب تؤجل انطلاق الشوط الثانى من لقاء الترجى وشبيبة القبائل (صور)

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

قتلها بعد أيام من الزفاف...أسرة "آية" عروس طنطا تكشف مفاجآت مدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية