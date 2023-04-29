"صحة الفيوم" تنظم اجتماعا لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بقيادة غادة هلال مدير الإدارة، اجتماعاً لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



حضر الاجتماع الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجى، والدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية، ومديرى الإدارات الصحية، و45 من مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات، ومشرفة الرائدات بالمديرية، ومشرفات الرائدات بالإدارات الصحية، ومشرفات تمريض تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، و مسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، ومشرفات نوادى المرأة.



وأوصى الاجتماع الذى عقد بقاعة دكتور محسن فتيح بالمديرية بالآتي: تكثيف الجهود وزيادة أعداد العيادات المتنقلة لخدمة القرى الأكثر احتياجا نظرا للكثافة السكانية، وتدريب الأطباء الجدد على خدمات تنظيم الأسرة، والاستعانة بأطباء النساء لدعم هذه الجهود، وزيادة عدد الطبيب الزائر للتغطية القصوى لخدمات تنظيم الأسرة.



