السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بمدخل قرية تونا الجبل الجديدة بملوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب محامي ومزارع، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة بمدخل قرية تونا الجبل الجديدة في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم.  

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية تونا الجبل الجديدة في غرب مركز ملوي.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: "ف.ف" 30 عاما، محامي، و"م.ع" 50 عاما، مزارع، يقيمان بقرية دلجا في مركز ديرمواس، وأصيبا باشتباه كسر بالساق والذراع، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

إصابة محامي ومزارع انقلاب سيارة ملاكى أمام مدخل قرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي بالمنيا مستشفي ملوي التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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